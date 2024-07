Klay Thompson a demandé à Stephen Curry de ne pas intervenir

Klay Thompson n'est plus un joueur des Golden State Warriors et les détails autour d'un divorce que les fans de la franchise auraient aimé éviter commencent à sortir. Anthony Slater, le journaliste de The Athletic, a apporté des éléments assez intéressants sur la séparation entre le meilleur shooteur sur un match de l'histoire de la NBA et l'organisation californienne.

D'après Slater, cela fait plusieurs années qu'il existe des tensions, ou en tout cas de la friture sur la ligne, entre Klay Thompson et le front office au sujet de la prolongation de son contrat. Il n'y a au final quasiment pas eu de discussion entre Thompson, le GM Mike Dunleavy et l'agent du joueur. Comme si les derniers événements et la saison pénible vécu dans la Bay Area avaient déjà enterré les chances de revoir le plus jeune des Splash Brothers sous son maillot de toujours. Selon l'article de The Athletic, le silence radio et l'approche "froide" du front office est un choix de Joe Lacob, le propriétaire.

Klay Thompson, pourquoi il a signé à Dallas et pas ailleurs

Intéressant aussi, le fait que Klay Thompson aurait demandé à Stephen Curry de ne pas se manifester auprès de la direction. Malgré l'envie manifeste de la superstar de l'équipe de voir son camarade de backcourt être prolongé, il a exaucé le souhait de Klay en ne se mêlant pas de la situation. Peut-être espérait-il que l'affaire se règle positivement tout de même, ce qui n'a finalement pas été le cas. Thompson ne se sentait sans doute plus tenu en assez haute estime et les Warriors ont voulu agir avec moins d'émotion que par le passé, pour prendre une décision dont on jugera de la pertinence lors de la saison 2024-2025.

Il faudra sortir les mouchoirs lorsque les Mavs viendront au Chase Center pour la première fois, avec un hommage évident à celui dont le #11 sera retiré à l'avenir et une franche accolade avec Stephen Curry, Draymond Green et ses autres futurs ex-camarades des Warriors.