Klay Thompson, l’atout pour rendre la vie facile à Doncic-Irving

Il s'agit de l'une des signatures marquantes de cette intersaison : Klay Thompson aux Dallas Mavericks. Sur le départ des Golden State Warriors, l'arrière a décidé de filer dans le Texas. Pour 50 millions de dollars sur 3 ans.

Même sur le déclin après ses blessures, le joueur de 34 ans risque de représenter un élément précieux pour cette équipe. De son côté, il se voit d'ailleurs comme la "pièce manquante" pour permettre à Dallas, finaliste malheureux, de passer encore un cap.

Une analyse partagée par l'ancien propriétaire des Mavs Mark Cuban, toujours actionnaire minoritaire.

"La grande nouveauté est bien évidemment Klay. Un gars qui va ainsi retenir l'attention des défenses et tirer à 40%. Vous savez, à Golden State, il devait toujours être en mouvement. Il y avait cette dynamique offensive où il était toujours en train de courir et de sortir des écrans.

Ce n'est pas le cas à Dallas, ou pas autant. Nous allons probablement lui proposer certaines de ces actions, mais il sera souvent dans un corner. Pour attraper le ballon et ensuite tirer sur des passes de Doncic et Irving. Sa vie sera plus facile. Et celles des autres aussi", a estimé le dirigeant texan pour le podcast de Josh Hart et Jalen Brunson.

Sur le papier, il s'agit effectivement du plan. Klay Thompson doit punir les défenses, trop agressives sur Luka Doncic et Kyrie Irving, à longue distance. Ou même simplement représenter une menace trop importante pour libérer des espaces.

A voir désormais le verdict sur le terrain...

