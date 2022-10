Le départ de Kevin Durant des Golden State Warriors en 2019 a suscité de nombreuses réactions. Avec son choix de rejoindre les Brooklyn Nets, l'ailier a reçu des critiques. Et de son côté, Klay Thompson n'a absolument pas compris cette situation.

Car de son côté, l'arrière des Dubs n'a pas vécu le départ de KD comme une trahison. Au contraire, le natif de Los Angeles a plutôt cherché à comprendre les raisons derrière cette décision. Et trois ans plus tard, Thompson a tenu à le défendre.

"Nous ne reprochons pas du tout à Kevin d'être parti. Il vient de la côte Est. Si je venais de la côte Est et que je faisais une bonne saison, presque, à deux matches d'un 'three-peat', je me demanderais : 'vous voulez quoi de plus de moi ?'.

Vous voulez un 'six-peat' ? Sans toutes les catastrophes autour de nous (les blessures, ndlr), nous aurions probablement gagné les trois titres à ce moment-là. Donc non, nous ne lui en voulons pas du tout. On savait qu'il voulait rebondir.

Il avait envie de se rapprocher de chez lui, et nous allons avoir, pour toujours, ces deux sacres", a rappelé Klay Thompson pour le podcast All The Smoke.