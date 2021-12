Klay Thompson, l’un de ses coéquipiers annonce la couleur !

Le retour de Klay Thompson se rapproche sérieusement. Initialement, l'arrière des Golden State Warriors, après plus de deux ans sans jouer, devait retrouver les parquets fin décembre. Mais finalement, le joueur de 31 ans risque de devoir attendre janvier.

En attendant, ses coéquipiers sont donc les seuls à le revoir en action. Et à l'entraînement, Thompson impressionne déjà son monde. Pour le ChicoER, Juan Toscano-Anderson a ainsi prévenu le monde concernant son partenaire.

"Klay est l'un de ces gars. Je me disais : 'Gars, ce mec sort d'une blessure de plus d'un an et il est déjà compétitif'. C'est dire qu'il n'a pas l'air d'avoir perdu la main. Explosif. Il tire toujours aussi bien. Je suis vraiment excité de le voir sur le terrain, en tant que fan et coéquipier.

Il a reçu un coup, mentalement, émotionnellement, spirituellement avec les blessures. Je le félicite et je tire mon chapeau à cet homme. Parce qu'il vient ici tous les jours, fait son travail, et a cette force mentale pour être un bon coéquipier, un ami, un leader avec nous", a apprécié Toscano-Anderson.