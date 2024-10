Klay Thompson, des débuts aux Mavs sous le signe de la nervosité

Après 13 saisons aux Golden State Warriors, Klay Thompson a filé aux Dallas Mavericks cet été. Pour la première fois de sa carrière NBA, l'arrière va donc porter un nouveau maillot. Et même s'il ne s'agit pas d'un match officiel, le joueur de 34 ans a réalisé ses débuts avec les Texans.

En match de préparation face au Utah Jazz (102-107), il a ainsi marqué 10 points en 18 minutes. Et pour ses premiers pas, Thompson a ressenti une grande nervosité. Des sensations semblables à la pression d'un match des Finales NBA !

"Je n'avais pas été aussi nerveux, je crois, depuis le Game 1 des Finales NBA 2015. Cela m'a fait du bien d'aller sur le terrain, de jouer et de me débarrasser de mon trac. C'était une nouvelle expérience, et c'est un sentiment naturel après une aussi longue expérience dans un endroit et le début dans un nouvel environnement.

Enfiler enfin cet uniforme, c'est une sensation incroyable. J'ai hâte de vivre un nouveau chapitre. Ce sera spécial. Je le sais", a assuré Klay Thompson pour ESPN.

Pour rappel, il faudra attendre le 25 octobre, contre les San Antonio Spurs, pour les débuts officiels de Klay Thompson chez les Mavs en NBA. Un grand moment en perspective.

Stephen Curry promet « la guerre » pour ses retrouvailles avec Klay Thompson