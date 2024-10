Le retour de Klay Thompson à Golden State, le 12 novembre, s’annonce comme un moment très particulier. Stephen Curry sera le premier à lui rendre hommage, mais après la cérémonie, ce sera « la guerre ». Le meneur des Warriors et Draymond Green se sont confiés à Ohm Youngmisuk d’ESPN au sujet du départ de Thompson aux Mavericks et de ce qu’il faut attendre pour son premier match au Chase Center.

« Nous avons déjà joué l’un contre l’autre, dans des équipes opposées, à l’entraînement. Mais rien n’est comparable à un vrai match compétitif en NBA », a expliqué Stephen Curry. « Ils vont faire une cérémonie et je serai pleinement investi pour m’assurer qu’on le célèbre comme il se doit. Et après ça, c’est la guerre. »

Draymond Green voit les choses de la même manière, mais sous un angle bien à lui. Il se dit prêt à bousculer son ancien coéquipier… par affection.

« Je vais lui rentrer dedans », a annoncé l’intérieur des Warriors, sans grande surprise. « Parce que j’avais l’habitude de bousculer mon grand frère quand on jouait. Il y a toujours cette désapprobation publique concernant mon amitié avec LeBron James, mais j’essaie de le tuer sur le terrain plus que quiconque. Je le neutralise. Et c’est réciproque. C’est comme ça. Je suis plus enclin à lui rentrer dedans qu’à Kyrie Irving. »

Stephen Curry : « On est d’abord amis, et coéquipiers ensuite »

Ni Curry ni Green ne souhaitaient voir Klay Thompson quitter San Francisco, mais ils comprennent sa décision. Quoi qu’il en soit, rien n’effacera leurs quatre titres remportés ensemble ni leur amitié forgée au cours de 13 années passées dans la même équipe, même si l’arrière joue désormais pour un concurrent.

« On est d’abord amis, et coéquipiers ensuite », a assuré Stephen Curry. « C’est ainsi que notre relation est et sera toujours. J’aimerais que ce soit les deux. Mais j’aime Klay, je le respecte pendant 78 matches de la saison. Je ne dirai pas que je l’encouragerai, mais je le suivrai attentivement. Pour les quatre autres matches, où on l’affronte, je serai prêt à me mesurer à lui. »

« S’il s’agit d’un divorce, c’est un divorce heureux », a ajouté Draymond Green. « Beaucoup de divorces sont pénibles. Celui-ci ne l’est pas. Je ne le considère même pas comme un divorce. C’est simplement le prochain chapitre de nos vies. C’est une opportunité pour Steph et moi de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. »

