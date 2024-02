Klay Thompson, l’intérêt du Magic très sérieux ?

Agent libre cet été, l'arrière des Golden State Warriors Klay Thompson figure bel et bien dans les petits papiers du Orlando Magic.

L'avenir de Klay Thompson commence logiquement à faire parler. Potentiellement agent libre cet été, l'arrière a toujours affiché son souhait de rester. Utilisé en sortie de banc avant le All-Star week-end, il semble même prêt à accepter un rôle moins important pour continuer cette aventure.

Cependant, sur le plan financier, les deux parties doivent encore s'entendre. Et les négociations pourraient s'avérer difficiles en raison des attentes élevées du joueur, qui touche 43 millions de dollars cette saison.

Une aubaine pour ses prétendants ? Récemment, Thompson a été présenté dans le viseur du Miami Heat, du Orlando Magic et des deux écuries de Los Angeles. Et selon le journaliste Marc Stein, un nom revient encore et encore sur ce dossier : le Magic !

Malgré une flexibilité financière à définir, Orlando pourrait avoir une enveloppe estimée à 45 millions de dollars cet été. Avec de grosses ambitions et un jeune groupe, les Floridiens pourraient se montrer agressifs afin de récupérer un leader expérimenté.

De son côté, Klay Thompson, même sans partir des Warriors, peut utiliser cet intérêt pour faire grimper les enchères. En tout cas, il reste courtisé sur le marché et Golden State ne peut pas trop jouer avec le feu.

