Klay Thompson sera au training camp, les Warriors sont confiants

Parmi les choses que l'on attend avec le plus d'impatience dans cette saison NBA qui débutera dans un mois, il y a évidemment le retour aux affaires de Klay Thompson. On ne sait pas à quel moment l'arrière des Golden State Warriors sera apte à jouer, un an après sa rupture du tendon d'Achille. Mais les signaux passent progressivement au vert.

Dans un rapport médical d'avant-saison, les Warriors ont indiqué que Thompson faisait de "bons progrès" et participerait à des exercices durant le training camp des Californiens à la fin du mois.

Klay Thompson : ces anecdotes improbables qui vont vous le faire aimer encore plus

Aucune date n'a été avancée, mais il semblerait que l'on reste sur les bases d'un comeback lors du Christmas Day, où les Warriors seront opposés aux Phoenix Suns. Klay Thompson n'est pas apparu en NBA depuis le 13 juin 2019, lors du game 6 des Finales NBA contre les Toronto Raptors. Il s'était alors rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche.

Deux ans sans Klay Thompson, c'est beaucoup trop. Avant d'imaginer dans quelle forme il reviendra et s'il permettra ou non aux Warriors de retrouver leur rang, on veut simplement le voir shooter et faire trembler le filet dans un match officiel.