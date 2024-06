Klay Thompson, Steve Kerr « désespéré » de le conserver !

L'avenir de Klay Thompson s'avère très incertain à l'approche de la Free Agency. Libre cet été, l'arrière ne semble pas proche d'un accord pour prolonger son contrat aux Golden State Warriors. Pire encore, les discussions sont présentées comme "gelées" avec un départ désormais attendu.

Et pourtant, publiquement, les Californiens persistent et signent : ils veulent le conserver. Le GM Mike Dunleavy Jr l'a confirmé. Et l'entraîneur Steve Kerr l'a répété. Depuis plusieurs semaines, le coach des Dubs a affiché, à plusieurs reprises, sa volonté de retenir Thompson.

Face aux dernières rumeurs, le sélectionneur de Team USA a été encore clair sur ses envies.

"Cela fonctionne comme ça en NBA, et même dans tous les sports professionnels, il y a des moments difficiles à gérer. Des situations inconfortables où l'argent joue un rôle. Ce que je sais, c'est que Klay a été une partie fondamentale de notre projet ici. Un quadruple champion NBA.

Mais il représente encore plus que ça. Il a une grande connexion avec la ville, la franchise, ses coéquipiers. Donc je souhaite désespérément qu'il revienne. Nous aurons des discussions et il devra prendre la décision qu'il voudra. Mais nous voulons vraiment qu'il revienne. C'est Klay Thompson", a assuré Steve Kerr pour The Jim Rome Show.

Il n'y a d'ailleurs aucun doute à ce sujet : les Warriors veulent garder Klay Thompson. Mais pour le bon prix et dans le bon rôle. De son côté, le joueur de 34 ans a peut-être des attentes plus importantes...

Klay Thompson, un départ des Warriors de plus en plus proche ?