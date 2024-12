Kobe Bryant était convaincu qu’il jouerait pour les Knicks

Les New York Knicks sont une franchise mythique, située dans l’un des plus grands marchés du monde et avec la salle considérée comme la Mecque du basketball. Forcément, ce sont des lumières qui attirent. Mais l’organisation n’a pas toujours su faire venir les plus grandes superstars du championnat. Comme si les meilleurs joueurs n’osaient pas rejoindre la grosse pomme. Il y en a tout de même un qui se serait rêvé faire vibrer le Madison Square Garden. Adrian Wojnarowski raconte que Kobe Bryant était persuadé qu’il finirait par jouer à New York.

« C’était à l’époque où Jim Buss dirigeait l’équipe. Kobe me disait que les Lakers allaient le couper et qu’il finirait par signer avec les Knicks. Je lui ai répondu que jamais les Lakers ne feraient ça », se souvient l’insider, invité du podcast de Carmelo Anthony.

On a du mal à comprendre comment Kobe Bryant pouvait vraiment croire que les Angelenos oseraient s’en séparer. Peut-être que c’était juste pour se mettre dans un mood revanchard. En tout cas, il avait visiblement un vrai attrait pour les Knicks.