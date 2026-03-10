Kon Knueppel fait une révélation surprenante sur Cooper Flagg

Kon Knueppel révèle que ses discussions avec Cooper Flagg portent rarement sur le basket. Les deux rookies stars restent avant tout de proches amis.

La rivalité entre rookies est souvent l’un des fils rouges d’une saison NBA. Mais entre Kon Knueppel et Cooper Flagg, l’histoire est un peu différente. Les deux joueurs, anciens coéquipiers à Duke et aujourd’hui parmi les rookies les plus surveillés de la ligue, entretiennent une relation bien plus personnelle que compétitive.

Invité récemment sur le podcast de Ryen Russillo, le rookie des Charlotte Hornets a expliqué que ses discussions avec le jeune phénomène des Dallas Mavericks n’avaient… presque rien à voir avec le basket.

« Quand on se parle, c’est moins à propos du basket et plus du genre : où tu habites ? Ta famille vient souvent te voir ? Comment tu te sens ? Ce genre de choses. Et c’est cool, c’est quelque chose de durable », a raconté Knueppel.

Les deux joueurs se connaissent très bien depuis leur passage commun à Duke, où ils formaient l’un des duos les plus attendus du basket universitaire. Leur complicité s’est naturellement prolongée en NBA, même si chacun trace désormais sa route dans une franchise différente.

Une rivalité… mais surtout une amitié

Si la NBA aime raconter l’histoire comme une rivalité entre deux rookies stars, les principaux intéressés semblent voir les choses autrement. Leur relation repose davantage sur leur vécu commun que sur la compétition.

Tous deux ont débarqué dans la ligue après une saison très médiatisée à Duke. Flagg, choisi en première position de la draft 2025, est rapidement devenu l’un des visages de la nouvelle génération. Knueppel, sélectionné en 4e position par Charlotte, s’est lui aussi imposé comme l’un des rookies les plus efficaces de sa classe, notamment grâce à son adresse extérieure et sa régularité offensive.

Malgré les attentes, la relation entre les deux joueurs est restée simple. Plutôt que d’analyser leurs performances respectives ou leurs confrontations directes, ils parlent surtout de leur nouvelle vie de joueurs NBA : les villes dans lesquelles ils vivent, leur adaptation au rythme de la ligue, ou encore la présence de leurs proches.

Dans une ligue où les comparaisons et les débats sur les jeunes stars sont permanents, ce type de relation reste assez rare.

Une génération déjà très connectée

Ce lien entre Knueppel et Flagg reflète aussi une évolution plus large dans la NBA moderne. Les joueurs de la nouvelle génération ont souvent grandi ensemble dans les circuits AAU, les camps ou les grandes universités. Résultat : les rivalités sont souvent accompagnées d’amitiés solides.

Le duel entre les deux anciens Blue Devils continuera évidemment d’alimenter les discussions autour de la course au Rookie de l’année et de l’avenir de cette classe 2025. Mais pour eux, l’essentiel semble ailleurs. Même en NBA, certaines conversations restent simplement celles de deux amis qui prennent des nouvelles.

Encore un peu plus dans l’Histoire, Kon Knueppel battra-t-il un jour le record de Stephen Curry ?