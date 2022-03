Kristaps Porzingis, débuts réussis… pourvu que ça dure

L'intérieur Kristaps Porzingis a joué son premier match avec les Washington Wizards dimanche et il a été plutôt bon.

Les Washington Wizards ont attendu presque un mois pour finalement découvrir de près le joueur phare qu’ils ont récupéré le soir de la deadline. Kristaps Porzingis est arrivé dans la capitale fédérale en février dernier, transféré en l’échange de Spencer Dinwiddie et Davis Bertans. Mais des douleurs au genou l’ont tenu écarté des parquets depuis le 29 janvier. Il faisait donc son retour – et ses grands débuts – dimanche soir contre les Indiana Pacers.

« Je suis heureux de revenir sur les terrains. J’ai essayé de rester calme, de ne pas en faire trop et de jouer de la bonne manière. Mais le plus important, c’est que nous ayons gagné », confiait le Letton.

Les Wizards l’ont emporté 133 à 123 avec un impact immédiat de l’ancien All-Star. Limité à 21 minutes, ça ne l’a pas empêché de finir meilleur marqueur de son équipe avec 25 points inscrits à 7 sur 12 aux tirs dont 3 sur 4 à trois-points mais aussi 8 sur 10 aux lancers-francs. Sa taille a posé des sérieux problèmes à la défense des Pacers, souvent poussée à la faute. Il a ajouté 5 rebonds et 2 blocks.

« Honnêtement, j’ai été agréablement surpris par sa condition physique », notait son coach, Wes Unseld Jr. « Je sais que l’on doit faire attention à son utilisation mais il s’en est très bien sorti. »

C’est toujours ça la grande problématique avec Kristaps Porzingis. Son talent est indéniable. Mais son corps ne le suit pas toujours et il est souvent blessé, ou alors en phase de reprise. Il faut qu’il puisse enchaîner pour apporter de manière régulière ses 20 points et 8 rebonds. Ce serait un vrai tout pour les Wizards – et un super lieutenant pour Bradley Beal – s’il se maintient enfin en forme.

