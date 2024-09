Kwame Brown n’aime pas Michael Jordan, voici pourquoi

Kwame Brown est resté dans les mémoires comme l'un des n°1 de Draft les plus décevants de l'histoire de la NBA. Michael Jordan, alors dirigeant des Wizards, avait misé sur lui à sa sortie du lycée pour en faire un élément important à Washington. Sauf que ça n'a jamais pris et que la relation entre Brown et celui qui, après avoir été son patron, a été son coéquipier, n'a jamais été au beau fixe.

Dans un entretien avec Swish Cultures, Kwame Brown a expliqué qu'il n'aimait toujours pas Michael Jordan à ce jour, mais qu'il le respectait et avait pu voir de près à quel point l'icône était digne de sa réputation de travailleur acharné.

"Je ne suis pas un fan de Michael Jordan. Je n'ai aucune raison de l'être. Ce salopard m'a giflé sur l'arrière du crâne un jour. Je n'ai vraiment aucune raison de l'aimer. Par contre, j'ai vu son travail et son dévouement. Il n'a jamais triché. Même lorsqu'il sortait. Je n'arrivais pas à croire qu'à son âge, après avoir été debout toute la nuit à cause des jeux d'argent, il puisse être là pour l'entraînement à 6h du matin. Le mec était même déjà en salle de muscu à 5h45 en train de soulever de la fonte. C'était une machine, je n'en revenais pas. Tous les matins, c'était comme ça. Quoi qu'il ait pu faire, il n'a pas fait injure au basket".

Après quatre saisons aux Wizards, dont deux avec Jordan, Kwame Brown a été tradé aux Los Angeles Lakers. Il a achevé sa carrière en 2013, sous le maillot des Sixers.

« Michael Jordan ? Ses yeux étaient injectés de sang, il était possédé »