Kyle Lowry, une fin de carrière à la maison

Kyle Lowry était l'un des free agents encore disponibles avec le plus gros CV. A 38 ans, le champion NBA 2019 n'en a pas fini avec le basket et, même si la fin est proche, espère pouvoir encore contribuer au sein d'une équipe qui vise le titre. Cette équipe, c'est Philadelphie. D'après Shams Charania de The Athletic, Lowry est tombé d'accord avec les Sixers pour signer un nouveau contrat d'un an, pour un montant qui n'a pas encore été communiqué.

Ce que l'on sait, en revanche, c'est qu'il s'agira très certainement du dernier bail de Kyle Lowry en NBA. L'histoire est belle puisque l'ancien meneur de Memphis, Houston, Toronto et Miami est né à Philadelphie, y a grandi et a effectué ses années de lycée à Cardinal Dougherty, un établissement de la ville, avant de rejoindre la fac de Villanova, à 25 minutes en voiture de Philly. Ce n'est qu'en février de cette année que Lowry a pu revêtir le maillot dont il rêvait tant.

Après un premier passage de 23 matches, il va pouvoir faire partie de l'aventure dès le début de la saison, dans une franchise qui aspire à chambouler la hiérarchie à l'Est. Sur les 23 matches en question, Kyle Lowry tournait à 8 points et 4.6 passes de moyenne, à 40% à 3 points.

