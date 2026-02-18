On s’en doutait, c’est désormais officiel : Kyrie Irving ne disputera plus aucun match cette saison. La star des Dallas Mavericks a décidé de mettre un terme à son exercice 2025-2026 afin de finaliser sa rééducation après sa rupture du ligament croisé antérieur survenue en mars dernier.

L’information a été donnée par Shams Charania. Irving devrait effectuer son retour lors de la saison 2026-27.

Dans un communiqué relayé par Marc Stein, le meneur a expliqué sa décision :

« Cette décision n’a pas été facile, mais c’est la bonne. Je suis reconnaissant envers l’organisation des Mavericks, mes coéquipiers et nos fans pour leur soutien continu tout au long du processus. J’ai hâte de revenir plus fort la saison prochaine. La conviction et la détermination que j’ai en moi ne font que grandir. »

Il a également adressé un message aux joueurs blessés :

« Je voulais adresser un immense salut à tous mes frères et sœurs qui ont subi une rupture du LCA ou une blessure en faisant ce qu’ils aiment chaque jour. Merci pour l’inspiration. Pas de peur. »

Son agente, Shetellia Riley Irving, a précisé auprès d’ESPN :

« L’idée est que Kyrie soit à 1000% à son retour et qu’il se donne la meilleure chance de viser un titre la saison prochaine. »

La saison passée, lorsqu’il était en bonne santé, Irving tournait à 24,7 points, 4,8 rebonds et 4,6 passes en 50 matches. Dallas, actuellement 12ème de la Conférence Ouest avec un bilan de 19-35, va désormais poursuivre sa fin de saison sans l’un de ses principaux atouts offensifs.

Team USA 2028 : à quoi ressemblera l’équipe à battre pour la France ?