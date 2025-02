Aux Dallas Mavericks, Kyrie Irving va donc être associé à Anthony Davis. Et l'arrivée de l'intérieur chez les Texans a permis une grande révélation : les deux hommes avaient déjà discuté de jouer ensemble en 2018 !

Sur le départ des New Orleans Pelicans à l'époque - avant son trade aux Los Angeles Lakers -, AD avait échangé avec le meneur concernant une éventuelle réunion... aux Boston Celtics ! Le plan ? S'associer et faire également venir Kevin Durant.

Un projet dingue, tout en conservant Jayson Tatum à Boston. Mais Danny Ainge, le grand boss des Celtics à l'époque, n'a pas été en mesure de finaliser cette idée.

"2018, quelle année hein (rires). J'ai été surpris dans un couloir en train de parler à KD, et tout le monde s'est dit : 'Hé, ces deux-là veulent bosser ensemble'. Puis les rumeurs ont commencé avec AD à peu près au même moment. Nous avions tous cette vision de jouer ensemble à Boston.

Danny Ainge avait une grande responsabilité dans ce projet, en essayant de faire en sorte que cela se produise et que je reste à Boston. Mais nous avions de jeunes éléments avec JT et JB et si nous avions échangé l'un d'entre eux, Boston n'aurait peut-être pas gagné un titre.

La franchise devait donc faire ce qui était le mieux pour elle. Et je devais faire ce qui était le mieux pour moi. À l'époque, cela n'avait pas forcément beaucoup de sens, en raison des atouts dont nous disposions. Mais aujourd'hui, en étant plus vieux, nous avons la chance, avec AD, de faire quelque chose que nous avions envisagé il y a longtemps, lorsque nous étions jeunes. C'est excitant.

La vision c'était moi, KD et AD à Boston ? Oui. Cela ne présage rien hein les gars. Je vous le dis juste maintenant (rires). Nous parlions en 2018, juste pour bien le dire à tous ceux qui nous regardent à la maison. Parce que je sais que tous ces mots vont être regardés (une référence aux rumeurs concernant KD aux Mavs, ndlr).

Mais oui, en 2018, c'était un rêve : Kyrie, AD et KD dans la même équipe et de garder JT, de le laisser grandir et de voir comment ça se passe. Mais à l'époque, ces jeunes gars n'étaient pas prêts à faire l'objet de rumeurs.

Notre vestiaire s'est divisé après ça, une fois qu'ils l'ont découvert. Ce n'était pas JB ou JT, mais notre vestiaire s'est divisé une fois qu'ils ont commencé à comprendre les rumeurs. Et notre saison a pris une toute autre tournure", a partagé Kyrie Irving face à la presse.

On savait que les Celtics avaient envisagé de passer à l'action pour Kevin Durant et Anthony Davis à l'époque. Mais les deux à la fois pour les associer à Irving et Jayson Tatum ? Boston aurait pu avoir une superteam folle.

Mais comme Kyrie Irving l'a bien précisé : le choix de la franchise du Massachusetts a été payant avec le sacre en 2024.

