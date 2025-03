Kyrie Irving gravement blessé, sa saison est terminée

C'est terrible. Et en même temps, on craignait le pire. Kyrie Irving ne rejouera plus cette saison avec les Dallas Mavericks et son avenir avec la franchise est forcément en suspens. Shams Charania d'ESPN vient d'annoncer que le meneur des Mavs souffrait d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. Sa saison est terminée et les fans des Mavs ont toutes les raisons du monde d'être désespérés et affectés par les dernières semaines qu'ils viennent de vivre...

C'est lors de la défaite face à Sacramento, après être mal retombé, que Kyrie Irving s'est blessé. On l'avait vu murmurer "Thank you God", avec une vraie détresse sur le visage, juste avant d'exécuter ses lancers et d'être escorté hors du terrain par ses camarades et le staff des Mavs. Il savait, probablement, qu'il allait traverser une épreuve dans les prochains mois.

Une nouvelle catastrophique pour... tout le monde

A bientôt 33 ans, c'est une nouvelle terrible pour Kyrie, qui semblait vraiment épanoui depuis son arrivée à Dallas, avec une participation aux Finales NBA la saison dernière et un niveau de jeu globalement très satisfaisant depuis. Revenir d'une aussi grave blessure après la trentaine n'est jamais simple et on lui souhaite un bon rétablissement, tout en souhaitant le revoir exercer sa virtuosité sans égale sur les parquets NBA en 2026.

Après le trade de Luka Doncic, la blessure aux conséquences encore inconnues d'Anthony Davis, cette annonce catastrophique vient clairement plomber les derniers espoirs des Mavs d'être compétitifs sur cette fin de saison et, éventuellement, en playoffs. Sur la ligne de départ la saison prochaine, Dallas n'aura donc pas Kyrie Irving - qui est par ailleurs en fin de contrat - et aura donc du pain sur la planche pour convaincre tout le monde que l'objectif de jouer le titre à court terme était réellement possible.

Force aux fans des Mavs, qui vivent un cauchemar éveillé depuis le début d'année.

Kyrie Irving blessé au genou, quelle poisse pour Dallas