Kyrie Irving prend position sur le conflit israélo-palestinien

Kyrie Irving n’est pas le plus bavard avec les médias, ni le plus disponible, mais il n’hésite pas à profiter de leur présence pour discuter de sujets qui lui tiennent à cœur ou dénoncer les injustices de ce monde. Le meneur des Brooklyn Nets se considère – à raison – comme bien plus qu’un simple athlète et il s’engage dans de nombreuses causes.

Ainsi, après la victoire des Brooklyn Nets contre les Chicago Bulls (105-91) hier soir, ‘Uncle Drew’ s’est exprimé sur le conflit israélo-palestinien.

As marches around the world are held today in solidarity with Palestinians, Kyrie Irving used his press conference to discuss Palestine and Israel. In part: "There's a lot of dehumanization going on...If you're a human being, then you support the anti-war effort that is going on" — Malika Andrews (@malika_andrews) May 15, 2021

« Il y a de la déshumanisation… Si vous êtes un être humain, vous vous opposés à la guerre qui se passe là-bas. »

De nombreuses manifestations en soutien à la Palestine se déroulent actuellement dans plusieurs pays. Les hostilités ont repris entre le Hamas et l’armée Israélienne, avec des frappes de rockets d’un côté et des bombardements de l’autre. Et déjà des centaines de victimes, principalement dans la bande de Gaza.

Kyrie Irving est courageux de prendre position et de s’exprimer sur un sujet si sensible. Encore plus aux Etats-Unis et en NBA. Car si ceux qui soutiennent la lutte contre les discriminations sont souvent mis en avant, on a bien vu que dès que les joueurs évoquaient des crises internationales, la tolérance envers leur prise de position se réduit. Comme Daryl Morey, critiqué pour un tweet sur la situation en Chine par exemple.

