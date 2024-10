Kyrie Irving veut jouer pour l’Australie aux JO 2028

Kyrie Irving a été décontenancé par la stratégie de Team USA pour composer l'équipe olympique l'été dernier. Non retenu, le meneur des Dallas Mavericks espérait pourtant vivre une nouvelle campagne avec sa sélection et n'a pas tiré un trait sur 2028, que ce soit avec les Etats-Unis ou... une autre nation.

Détenteur d'un passeport australien puisqu'il est né à Melbourne lorsque son père y était joueur, Kyrie pourrait porter le maillot des Boomers si USA Basketball et la FIBA l'y autorisent.

"J'adorerais jouer pour l'Australie. Je ne crois pas que la probabilité soit forte, parce que ça dépend de ce que décidera le comité olympique. Mais en tant que compétiteur, et vu que je suis né là-bas, ce ne serait pas une transition trop difficile. Mais je ne veux plus tomber dans le piège d'être laissé de côté ou déçu si je sais qu'il y a d'autres opportunités pour moi", a-t-il expliqué à The Athletic.

Les chances sont tout de même faibles, si on s'en réfère à un cas similaire pour la joueuse américaine Nneka Ogwumike il y a quelques années. L'intérieure du Seattle Storm, qui jouait alors aux Los Angeles Sparks, avait tenté de jouer pour le Nigeria, le pays d'origine de ses parents. Sauf que l'ancienne MVP avait déjà disputé des compétitions avec Team USA, ce qui a poussé la FIBA à refuser sa demande, malgré sa tentative d'invoquer l'intérêt pour le basket nigérian de bénéficier de sa présence.

En 2028, les Jeux Olympiques auront lieu à Los Angeles.

Kyrie Irving, ses critiques sur le fonctionnement de Team USA