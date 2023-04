Kyrie Irving, spectateur remarqué du Game 6 des Lakers

Proche du banc des Los Angeles Lakers, Kyrie Irving est passé faire un petit coucou à LeBron James et son agent ce vendredi.

Impossible, compte tenu du contexte, de passer inaperçu. Sur fond de rumeurs qui l’envoient à Los Angeles depuis déjà longtemps et alors qu’il sera agent libre dans près de deux mois, Kyrie Irving s’est assis en face du banc des Lakers lors du Game 6 face aux Grizzlies. Sa présence a naturellement été très remarquée.

Le meneur des Mavericks, qui ne participe pas aux playoffs cette saison, a notamment été aperçu en train de saluer LeBron James. Les deux joueurs ont remporté un titre ensemble à Cleveland en 2016 et n’ont jamais caché leur proximité depuis le départ d’Irving pour Boston. Rien de plus naturel, donc, pour deux anciens coéquipiers. Mais c’est la perspective de les voir réunis à nouveau, régulièrement évoquée depuis maintenant près d’un an, qui rend sa visite particulière.

LeBron dapped up a courtside Kyrie Irving before tonight's Lakers-Grizzlies game. 🎥 @NBA pic.twitter.com/Z838A6m5OA — The Athletic (@TheAthletic) April 29, 2023

Kyrie Irving, libre comme l’air cet été, sera l’un des principaux agents libres sur le marché. Les Lakers auraient déjà tenté de le récupérer dans un transfert lorsqu’il jouait aux Nets et l’attraction semble réciproque. Voir le coéquipier de Luka Doncic si proche de son flirt estival, ainsi que de Rich Paul — notamment agent de LeBron James, Anthony Davis et Jarred Vanderbilt à LA — aurait ainsi de quoi rendre Dallas jaloux.

D’Angelo Russell arrivant à la fin de son contrat, la franchise californienne aurait, en plus, la place pour recruter le meneur si leur intérêt mutuel était confirmé. Pour le moment, elle reste concentrée sur sa post-season et ses demi-finales à venir face aux Warriors ou aux Kings.

