Kyrie Irving bientôt poussé vers la sortie à Brooklyn ?

Le futur de Kyrie Irving s’assombrit. Ou au moins celui aux Brooklyn Nets. Sa franchise a décidé de ne pas le laisser jouer « à mi-temps » étant donné que son refus de se faire vacciner l’empêche de disputer tous les matches à domicile. Pour l’instant, il est donc écarté du groupe. On imagine que les dirigeants espèrent que cette décision le poussera à revoir sa position. Mais le meneur All-Star semble prêt à aller au bout de ses idées et de ses convictions.

Qu’il ait tort ou raison est encore une autre histoire. En tout cas, tant que l’épidémie n’aura pas disparu (est-ce que ça arrivera même un jour ?) et surtout tant que les règles new-yorkaises resteront les mêmes, Irving ne sera plus un joueur de basket. Surtout qu’un transfert vers une autre ville paraît difficile à imaginer. Le caractère du bonhomme le rendant peu attractif malgré des qualités indéniables.

Les Nets se retrouvent donc coincés. Ils vont lui payer la moitié de son salaire cette saison (il ne sera pas rémunéré pour les matches à domicile manqués) et… attendre. Pour l’instant, il n’y a pas d’autres plans. Mais Shams Charania confirme déjà que la franchise n’imagine plus vraiment le meneur faire partie des plans pour les années à venir. Les dirigeants ne lui proposeront pas une extension de contrat.

Via the @BKGlueGuys, @ShamsCharania confirms Kyrie will not be offered an extension:

“He was willing to sacrifice, at the end of the day, 16 million dollars in salary this upcoming year and 186 million dollars, as far as an extension, that he will not be offered now.”

— Alec Sturm (@Alec_Sturm) October 13, 2021