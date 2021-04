Mais où est passé Kyrie Irving dans le quatrième quart temps ?

Une fois n’est pas coutume, Kyrie Irving n’a pas réussi à s’illustrer dans les moments les plus importants du duel entre les Nets et le Heat.

Kyrie Irving est un as dans le money time. Un expert des paniers assassins dans les moments chauds. Alors avec Kevin Durant et James Harden sur le flanc, il était évident que les Brooklyn Nets allaient se tourner vers lui pour finir le boulot contre le Miami Heat hier soir. Surtout que les New-yorkais étaient bien partis pour l’emporter. Ils menaient de six points, 105-99 à quatre minutes du buzzer. Mais ils se sont éteints. Un peu à l’image de leur meneur All-Star.

Les Floridiens ont alors fini la partie sur un 8-0, avec un ultime panier de Bam Adebayo à la sirène pour valider la victoire du Heat. Sur la possession précédente, Kyrie Irving ratait l’éventuel tir de la gagne avec une grosse défense de Miami et particulièrement du pivot. D'ailleurs, ce dernier a été excellent toute la soirée sur le meneur des Nets, qui n'a converti aucune de ses huit tentatives devant Bam.

« Uncle Drew » n’a clairement pas été en réussite dans ce quatrième quart temps. S’il a terminé le match avec 20 points au compteur, il n’en a marqué que 2 dans les douze dernières minutes, à 0 sur 4 aux tirs. Les responsables ? Adebayo, mais aussi Andre Iguodala et Trevor Ariza. Les joueurs du Heat se sont relayés avec brio sur Kyrie Irving. Un point positif pour Miami. Cette équipe a les atouts pour stopper les meilleurs joueurs adverses. Après, avec Durant et Harden en plus, ça sera peut-être une toute autre histoire.