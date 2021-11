Finalement une lueur d’espoir pour un retour de Kyrie Irving ?

Il y a un nouveau maire à New York. Et non, ce n’est pas Kevin Durant, étincelant avec les Brooklyn Nets depuis le début de la saison. Le candidat démocrate Eric Adams a été élu mardi et il va remplacer Bill De Blasio à partir du 1er janvier prochain. Son arrivée pourrait marquer un tournant dans la saison pour… Kyrie Irving.

En effet, Adams a déjà déclaré qu’il songeait à étudier à nouveau la règle qui interdit l’accès à certaines salles aux personnes non-vaccinées. Un public dont fait partie le meneur des Nets, qui se retrouve du coup privé des rencontres à domicile de son équipe. Et, du même coup, privé de basket. Sa franchise ayant décidé qu’elle ne voulait pas d’un joueur à mi-temps.

« Si la règle change, il sera évidemment le bienvenu », promet le coach, Steve Nash.

Le Canadien précise que Kyrie Irving pourra retrouver le groupe même s’il n’est pas vacciné. Toujours dans le cas où la loi en place est modifiée. Il lui faudrait alors sans doute du temps pour se remettre en condition de match. Mais les Nets se retrouveraient donc encore plus armés pour la deuxième moitié de la saison régulière. Et surtout pour les playoffs.

Pour l’instant, ça reste de l’hypothétique. Le maire ne prendra pas ses fonctions avant janvier. Et rien n’assure qu’il changera effectivement la règle. Mais c’est déjà une petite note positive pour Brooklyn et pour Irving.

