Pour Kyrie Irving, la saison est… quasiment déjà terminée

Il ne reste plus que 10 matches de saison régulière à disputer pour Kyrie Irving tant qu’il refuse de se faire vacciner contre le COVID-19.

Les Brooklyn Nets sont en mauvaise posture. La blessure de Kevin Durant a entraîné la chute de la franchise new-yorkaise, pourtant longtemps classée dans le top-3 de la Conférence Est cette saison. Elle reste sur 8 défaites consécutives et occupent maintenant la septième place. Le pire, c’est que ça ne va pas en s’arrangeant. Déjà privés de KD et de LaMarcus Aldridge, les Nets vont aussi se passer des services de James Harden (blessé) et de… Kyrie Irving.

Le meneur All-Star est en bonne santé mais il n’aura que deux matches à jouer jusqu’au 26 février. En effet, après un long road trip, l’équipe revient sur ses bases, à Brooklyn, pour disputer plusieurs rencontres à domicile. Des matches auxquels Irving ne peut pas participer puisqu’il n’est pas vacciné.

Kyrie Irving espère encore jouer les matches à domicile…

En fait, il ne lui reste plus que 10 matches à jouer en saison régulière, du moins tant que sa situation reste la même. 10 matches à l’extérieur dont la plupart contre des équipes de playoffs comme Miami (deux fois), Philadelphia ou Milwaukee. Des duels qui s’annoncent difficiles.

Si les Nets venaient à rester septièmes, Kyrie Irving ne pourrait même pas disputer le play in étant donné que Brooklyn aurait l’avantage du terrain…