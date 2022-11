Nike suspend aussi à son tour Kyrie Irving

L’étau se resserre autour de Kyrie Irving. Le joueur traverse actuellement la période la plus troublante d’une carrière déjà très agitée. Sa décision de poster sur ses réseaux sociaux l’affiche d’un film qui reprend certaines théories nazies, d’autres négationnistes, le tout sous fond de clichés antisémites, son refus de retirer le lien, son refus de s’excuser pendant plusieurs jours ou même de clarifier sa position ont mené à sa suspension pour 5 matches sans salaire. Une sanction infligée par les Brooklyn Nets.

Un autre domino tombe avec le retrait de Nike, son équipementier. Le sponsor s’est manifesté à travers un communiqué condamnant la situation et annonçant ainsi la suspension de la collaboration avec le meneur All-Star. Et ce à 3 jours de la sortie programmée du nouveau modèle signature du joueur, la Kyrie 8. Une paire de chaussures qui ne sera finalement pas mise sur le marché.

Le joueur de 30 ans est pourtant l’un des plus vendeurs chez Nike. Ses modèles sont portées par plusieurs de ses pairs et il est le basketteur qui rapporte le plus d’argent au géant américain derrière LeBron James. Malgré ça, la marque à la virgule semble prête à s’en séparer.

Dans la foulée de sa suspension par sa franchise, Kyrie Irving a demandé pardon « aux familles aux communautés juives qui ont pu être blessées et affectées » par ses actions. Des excuses postées sur Instagram et pour l’instant jugées insuffisantes par ses employeurs mais aussi visiblement par ses sponsors.

