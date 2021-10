Kyrie Irving, toujours pas vacciné, va rater son premier match à Brooklyn

En raison de la législation à New York par rapport au Covid-19, le meneur des Brooklyn Nets Kyrie Irving sera bien absent pour les Bucks.

Pour leur premier match de présaison à domicile, les Brooklyn Nets vont devoir faire sans Kyrie Irving. Comme pressenti depuis plusieurs semaines, le meneur de jeu a été officiellement listé comme "indisponible" pour la rencontre face aux Brooklyn Nets samedi.

Pour rappel, à cause de la législation à New York, le natif de Melbourne ne peut pas jouer ou même s'entraîner avec ses partenaires sans avoir reçu le vaccin contre le Covid-19. Et jusqu'à maintenant, l'ancien des Cleveland Cavaliers l'a toujours refusé.

Il s'agit bien évidemment d'un énorme problème pour les Nets. Il est impensable pour un candidat au titre NBA de devoir se passer de l'un de ses meilleurs éléments sur tous les matches à domicile. Et aussi à tous les entraînements.

De son côté, Irving va donc commencer à perdre de l'argent. A chaque match loupé, le joueur de 29 ans va devoir régler une amende de 380 000 dollars. Sur l'ensemble de l'exercice 2021-2022, ils pourront donc faire une croix sur un peu plus de 17 millions de dollars.

Mais est-ce vraiment un problème pour lui ? Kyrie Irving dispose de très fortes convictions et l'argent ne devrait pas le faire revoir sa position. Un vrai souci pour Brooklyn...

