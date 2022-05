Kyrie Irving, ses regrets avec un seul titre remporté aux Cavs

Malgré une fin d'histoire compliquée, Kyrie Irving restera comme l'un des grands artisans du seul titre remporté dans l'histoire des Cleveland Cavaliers. En 2016, le meneur a gagné ce championnat avec notamment LeBron James et Kevin Love.

Jusqu'à maintenant, il s'agit de la seule bague du natif de Melbourne, qui n'a pas été capable de retrouver les sommets avec les Boston Celtics puis les Brooklyn Nets. Avec le recul, le joueur de 30 ans a exprimé des regrets sur son passage dans l'Ohio.

Avec une meilleure mentalité de sa part, Irving pense que les Cavs auraient pu enchaîner les titres.

"Si j’avais la même maturité et la même compréhension de qui je suis, en regardant en arrière, nous aurions certainement gagné plus de titres. Car il y aurait eu une meilleure compréhension d’homme à homme par rapport à ce que je traversais. Je ne savais pas comment partager mes émotions. Du coup, au lieu de partager, je me suis isolé. Je me suis retranché dans le jeu - j’ai eu l’une de mes meilleures saisons, mais je ne me connectais pas aux autres comme pendant l’année du titre. Donc 2017, c’était une année différente pour nous. Contre Golden State, nous avons affronté une grande équipe. Et quand vous ne formez pas une grande équipe et que vous n’êtes pas ensemble, vous êtes facilement battus. Vous êtes battus avant même d’arriver à la salle", a estimé Kyrie Irving pour I Am Athlete.

Mais au terme de cet exercice 2016-2017, Irving a donc demandé son départ. Et un an plus tard, James a décidé de mettre les voiles pour les Los Angeles Lakers. Un fameux "et si" qui aurait pu changer l'histoire de la NBA.

Kyrie Irving et les Nets vont devoir s’entendre…