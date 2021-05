Kyrie Irving, sa réponse à l’accueil hostile des fans des Celtics

Kyrie Irving craignait des dérapages racistes pour son retour au TD Garden. Et sans surprise, le meneur de jeu des Brooklyn Nets a eu le droit à un accueil hostile des fans des Boston Celtics. En plus de sa "trahison" avec son départ en 2019, le natif de Melbourne a agacé avec sa récente sortie médiatique.

Lors de la défaite des siens au Game 3 (119-125), l'ancien des Cleveland Cavaliers a ainsi été copieusement sifflé. Il y avait "seulement" 4 789 spectateurs présents dans la salle. Et de son côté, Irving n'a pas été perturbé par cet accueil hostile.

"C'est le basket. J'ai connu plusieurs environnements dans ma vie. Donc comme je l'ai dit, tant que ça reste dans le cadre du basket, il n'y a rien de plus. Cela me convient. Je vais me préparer avec l'équipe demain pour dimanche, mais je veux que ça reste strictement du basket.

Bientôt la fin de la limite des spectateurs ? Oui, nous nous attendons à une plus grande foule dimanche. Mais c'est une bonne chose et je suis impatient de relever ce défi", a répondu Kyrie Irving face aux médias.