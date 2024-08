Kyrie meilleur que Steph et Kobe meilleur que… MJ ?

Quand ce n'est pas Gilbert Arenas qui fait des déclarations provocantes, c'est son ancien coéquipier Nick Young. Sans qu'il y ait une actualité à ce sujet ou qu'on lui ait posé la question, l'ancien arrière des Washington Wizards, des Los Angeles Lakers ou des Golden State Warriors, avec lesquels il a été champion NBA en 2018, a fait deux comparaisons avec lesquelles peu de gens seront sans doute d'accord. "Kyrie est à Curry, ce que Kobe est à MJ. Les gens ont peur de dire qu'ils sont meilleurs", a tweeté Swaggy-P.

Nick Young a joué (et gagné une bague) avec Stephen Curry, et été le coéquipier de Kobe Bryant aux Lakers pendant trois saisons médiocres. Il a évidemment aussi affronté Kyrie Irving à des multiples reprises, donc a parfaitement le droit de formuler cet avis. Mais on a aussi le droit de ne pas forcément être d'accord et de demander à ce qu'il définisse un peu mieux ce que veut dire être "meilleur".

Kyrie a peut-être plus de tours dans son sac sur le plan technique que n'importe quel autre joueur à avoir jamais évolué en NBA, ce qui inclut Stephen Curry. Mais en termes de constance au plus haut niveau et de capacité à être le leader d'une équipe qui va jusqu'au titre, il n'y a pas photo. Pour le comparatif Kobe/MJ, certains pensent effectivement que Kobe était devenu, dans son prime, un basketteur encore plus complet que ne l'était Michael Jordan. De là à dire qu'il était "meilleur", c'est encore autre chose tant Jordan a changé le concept de domination et d'excellence en NBA.

Bref, vous en pensez quoi ? 😅