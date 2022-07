La Air Force 1 Hoops Pack en mode Peace, Love & Basketball

For ballers only.

Rien de tel en été qu'une petite paire de Air Force 1. Celle qu'on appelle affectueusement "Uptown" du côté de NYC revient en version low dans un pack dénommé "Hoops Pack", rendant une fois de plus hommage à notre merveilleux sport.

La base en cuir blanc est entouré de nubuck sur le système de laçage et le patch du talon, complété par du orange sur le col et du noir sur le swoosh principal. Un autre mini swoosh rouge est cousu sur l'avant du pied, et deux doigts faisant le signe de paix soutiennent un ballon de basketball sur l'arrière, le même ballon qui apparait sur l'étiquette latérale. Le tout est posé sur une belle semelle crème.

Cette AF 1 low très originale devrait débarquer dans les semaines à venir.

Les images de la Nike Air Force 1 low Hoops Pack