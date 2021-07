La belle histoire va continuer entre Atlanta et Nate McMillan

On s'en doutait un peu au vu du parcours des Atlanta Hawks jusqu'en finale de Conférence. La franchise l'a officialisé en ce début de semaine : Nate McMillan sera le head coach des Hawks pendant les quatre prochaines saisons. Comment aurait-il pu en être autrement, à vrai dire ?

Arrivé lors de la dernière intersaison en tant qu'assistant pour épauler Lloyd Pierce, McMillan a pris le relais alors qu'Atlanta affichait un bilan de 14 victoires pour 20 défaites et que des problèmes existaient en interne autour de Trae Young et John Collins. Depuis la prise de fonction de Nate McMillan, les Hawks sont sur une dynamique diabolique : 27 victoires pour 11 défaites en saison régulière et une campagne de playoffs fantastique jusqu'en finale de Conférence avec le scalp des New York Knicks et des Philadelphie Sixers à leur actif.

Avec quasiment les mêmes joueurs - Pierce a dû composer avec davantage de blessés - McMillan a fait des merveilles et changé l'approche mentale et technique des matches pour ce jeune groupe. Travis Schlenk, le General Manager, a loué les qualités du nouveau coach à plein temps auprès de l'AP.

"Je trouve qu'il a été incroyablement constant. Il ne chavire pas. Lorsqu'il dit 'on va faire ça', il s'y tient. Je pense que c'est pour cette raison que les joueurs croient en ce qu'il fait. Quand quelqu'un te dit quelque chose un jour et son contraire le lendemain, il est difficile d'avoir confiance".

Hop, probablement une balle perdue pour Lloyd Pierce...

Il existe un accord entre Nate McMillan et Travis Schlenk depuis plusieurs semaines et les deux parties ont simplement voulu attendre la fin de la saison. Maintenant, le plus dur va commencer. Les Hawks vont être attendus au tournant alors que personne ne croyait en leurs chances d'aller loin cette saison. Trae Young va être plus surveillé et leur stratégie mieux analysée. C'est là que McMillan va devoir montrer que ses expériences à Seattle, Portland et Indiana lui ont servi.

