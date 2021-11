La fin de match la plus folle de l’année vient d’Israël !

Ce n'est pas de la March Madness, mais une rencontre du championnat israélien. Pourtant en termes de rythme et de dinguerie de la fin de match, ce match entre l'Hapoel Tel Aviv et l'Hapoel Galil Elyon.

Galil Elyon et son héros Ike Iroegbu, auteur du shoot décisif et assassin après un énorme comeback, l'ont emporté 99-97 de manière totalement inespérée. Jugez plutôt.

Must watch! THIS IS THE CRAZIEST finish I have ever seen in the Israeli league. Starting former @TexasMBB J’Covan Brown and former @WSUCougarMBB @Be_LikeIKE with the buzzer beater! Insane pic.twitter.com/IQ63G4xZJP

— Yuval Shaham (@yuval59) November 8, 2021