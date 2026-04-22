La France organisera la Coupe du monde 2031 !

Magnifique nouvelle avec la tenue de la Coupe du monde 2031 messieurs en France !

Excellente nouvelle pour le basket français : la FIBA a attribué à la France l’organisation de la Coupe du monde masculine 2031. Le tournoi se déroulera du 29 août au 14 septembre 2031, avec trois villes hôtes au programme : Paris, Lille et Lyon. La phase finale aura lieu dans la capitale, qui accueillera donc les derniers matchs de la compétition et la grande finale.

Après les Jeux olympiques de Paris 2024, le basket tricolore continue de s’installer au centre de la scène internationale. Recevoir une Coupe du monde représente une opportunité immense pour la popularité du sport, les infrastructures et l’élan autour des équipes nationales.

Sur le terrain, difficile de ne pas déjà se projeter. En 2031, Victor Wembanyama sera en plein dans son prime, à 27 ans, et pourrait logiquement être la tête d’affiche des Bleus. Avec la génération actuelle et les talents qui arrivent, la France peut rêver d’une sélection redoutable à domicile.