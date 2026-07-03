La liste du WNBA All-Star Game 2026 dévoilée, Gabby Williams dans l’histoire

La sélection des titulaires du All-Star Game en WNBA a été annoncée et permet à Gabby Williams de s'inscrire un peu plus dans l'histoire du basket français.

La liste des 10 titulaires pour le WNBA All-Star Game 2026 a été dévoilée hier soir par Cathy Engelbert, la commissaire de la ligue. L'événement aura lieu à Chicago le 25 juillet prochain. Pas de capitaine cette année : les joueuses seront coachées par deux légendes de la ligue pour fêter les 30 ans de la WNBA. Une équipe sera dirigée par Teresa Weatherspoon et l'autre par Cynthia Cooper. Les deux techniciennes devraient composer leurs cinq titulaires ainsi que leurs six réservistes le 7 juillet.

Mais ce que l'on peut déjà dire, c'est que si la majorité des noms retenus méritent leur place de starter, certaines décisions font débat. Regard sur la liste.

La tradition UConn

UConn s'impose une nouvelle fois comme le meilleur programme universitaire pour former les joueuses de WNBA. Cette saison, ce sera la 24e année consécutive qu'au moins une ancienne joueuse des Huskies prendra part au All-Star Game en tant que titulaire. Imaginez un peu : le dernier All-Star Game sans UConn dans le cinq de départ remonte à 2001.

Cette saison, malgré le forfait de Napheesa Collier, on comptera trois anciennes de UConn pour commencer le match.

Paige Bueckers : la joueuse de Dallas a fait l'unanimité. Chez les arrières, elle a été classée 1re par les fans, 1re par les joueuses et 2e par les médias. Un véritable constat de sa domination à son poste. Avec encore une énorme performance hier soir, Paige joue comme une vétérane alors qu'elle n'en est qu'à sa deuxième saison dans la ligue. Elle tourne en moyenne à 20,2 points (51,9 % FG), 3,9 rebonds, 6 passes et 0,8 interception.

Breanna Stewart : véritable légende de la WNBA, Stewie va connaître son huitième All-Star Game. Rien que ça. Visage du Liberty, l'Américaine survole le débat. Cette saison, elle tourne à 19,2 points (44,7 % FG), 8,5 rebonds, 2,8 passes, 1,4 interception et 1,3 contre de moyenne. Une énième nomination pour celle qui ne jure que par la victoire.

Breanna Stewart, l’ADN d’une championne

Gabby Williams : pour finir avec UConn, Gabby est la dernière ancienne de l'université à devenir titulaire au All-Star Game. Mieux que ça, elle écrit tout simplement l'histoire du basket féminin français en devenant la première Française sélectionnée en tant que starter. Et ça, un an après être devenue la première Française à participer à l'événement. Depuis son arrivée à Golden State, Gabby est entrée dans une nouvelle dimension. Joueuse star de sa franchise, elle affiche 15,8 points (41,6 % FG), 3,8 rebonds, 2,3 passes et 1,5 interception de moyenne.

La domination du Fever

Trois joueuses d'Indiana ont été sélectionnées cette saison parmi les titulaires, plus que toute autre équipe. Grâce à une grosse fanbase et à l'appui des médias, notamment autour de la prodige Caitlin Clark, le Fever a propulsé trois de ses joueuses au All-Star Game, alors que la franchise ne fait pas partie du top 6 de la ligue. Un cas assez rare pour être souligné. Mais au vu des performances, les joueuses méritent l'attention qu'on leur donne.

Caitlin Clark : pour sa troisième saison, Caitlin est nommée All-Star pour la troisième fois, malgré sa non-participation l'année dernière en raison d'une blessure. De retour avec le Fever, elle ne fait pas les choses à moitié : 21,2 points (43 % FG), 4 rebonds, 8,2 passes et 0,8 interception de moyenne. Ce qui surprend, c'est surtout le gros décalage entre le vote des médias (3e), celui des fans (2e) et celui des joueuses (11e). Un écart qui interpelle forcément sur la perception de son niveau selon les différents collèges de votants.

Aliyah Boston : à ses côtés, Caitlin pourra compter sur Aliyah Boston. Elle reçoit sa quatrième nomination en quatre saisons. En pleine forme, l'ancienne intérieure de South Carolina tourne à 17 points (50,2 % FG), 8,6 rebonds, 2,9 passes, 1,1 interception et 1,3 contre de moyenne. Des résultats très solides.

Kelsey Mitchell : pour finir, Kelsey Mitchell jouera son quatrième All-Star Game de suite. Contrairement à la majorité des joueuses citées avant elle, Kelsey n'a pas explosé dès ses premières années en WNBA. Mais elle s'est petit à petit fait une place comme All-Star indiscutable. Cette saison, elle affiche 21,6 points (49,5 % FG), 1,5 rebond, 2,6 passes et 0,8 interception avec le Fever.

L'expérience

A'ja Wilson : elle est inévitable. Quadruple MVP, A'ja Wilson n'est même plus un débat lorsqu'il s'agit de savoir si elle mérite d'être titulaire au All-Star Game. Choix incontesté par ses pairs, elle jouera son sixième All-Star Game. Dominante dans tous les secteurs du jeu, elle tourne en moyenne à 25,7 points (52,4 % FG), 9,4 rebonds, 2,9 passes, 1,6 interception et 2 contres.

Natasha Howard : l'autre joueuse dotée d'expérience, c'est Howard. Si elle ne participera qu'à son deuxième All-Star Game, le dernier remontant à 2019 avec Seattle, elle a tout connu à 34 ans. En débarquant à Minnesota à l'intersaison, elle a vécu une véritable renaissance qui lui a ouvert les portes des meilleurs. Elle tourne à 17,7 points (61,1 % FG), 8,2 rebonds, 2,9 passes et 1,9 interception.

Les petites nouvelles

Et puis il y a celles qui fêteront leurs débuts. Que l'on ait 23 ou 29 ans, c'est un moment unique à savourer.

Olivia Miles : numéro 2 de la Draft, elle va vivre sa première sélection au All-Star Game, qui plus est en tant que titulaire. Elle est la seule rookie dans cette situation cette saison. Tombée dans une équipe déjà victorieuse, taillée pour elle et avec une coach qui lui fait confiance, elle tourne en moyenne à 18,7 points (51,9 % FG), 4,8 rebonds, 5,7 passes et 0,8 interception avec le Lynx.

Jessica Shepard : c'est une belle reconnaissance pour Jessica Shepard. Désormais sous le maillot de Dallas, où elle occupe un rôle majeur, la joueuse de 29 ans va vivre son premier All-Star Game. Souvent oubliée ou sous-cotée les saisons passées, elle est cette année bien entourée pour performer au meilleur niveau. Avec 14,3 points (58,9 % FG), 11,3 rebonds, 5,2 passes et 0,8 interception de moyenne, elle enchaîne les doubles-doubles et partage la tête de la ligue dans ce domaine avec Angel Reese.

Les grandes absentes

Et c'est là que ça fait parler, puisqu'Angel Reese ne figure pas dans la liste malgré sa très bonne saison. Elle n'est pas la seule. Beaucoup parlent d'un manque de respect envers la franchise d'Atlanta, puisque ni Angel Reese, ni Rhyne Howard, ni Allisha Gray ne font partie des titulaires.

Un choix difficile à comprendre pour beaucoup, puisque les trois joueuses du Dream figuraient dans le top 6 du vote des joueuses, Rhyne Howard étant même classée deuxième. Mais le vote des médias et le manque de soutien des fans les ont privées d'une place parmi les titulaires.

Au vu de leurs performances et des coaches choisis pour sélectionner les réservistes, elles devraient néanmoins logiquement faire partie de l'événement en sortie de banc.

D'autres manquent à l'appel, comme Chelsea Gray par exemple, mais celle qui interpelle aussi, c'est Kelsey Plum. Deuxième meilleure scoreuse de la ligue avec 23,9 points de moyenne, elle porte Los Angeles sur ses épaules. Joueuse clutch, agressive, et malgré sa blessure actuelle, elle vit l'une de ses meilleures saisons.

Autre sujet de polémique : seules 85 joueuses sur 180 ont pu voter, les bulletins n'étant pas arrivés à temps dans certaines franchises, comme ce fut le cas à Los Angeles. Une raison de plus pour critiquer l'organisation de la WNBA, avec un dysfonctionnement qui n'est pas vraiment passé auprès des joueuses et des fans.

En tout cas, on a hâte de voir qui seront les réservistes et de voir briller notre Française Gabby Williams parmi les meilleures joueuses du monde.