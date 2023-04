La MB.02 Gorange de LaMelo se dévoile

La saison des Charlotte Hornets est terminée, mais la suivante s'annonce excitante pour LaMelo Ball et ses fans. Le meneur All-Star profite de l'accalmie pour suivre les playoffs NBA et dévoilé un nouveau coloris de sa MB.02 réalisée par Puma Hoops.

La "Gorange", dont le nom trahit la couleur dominante, reflète une facette à la fois fluide et flashy du jeu de LaMelo. En termes de souplesse, d'adhérence et de confort, la Gorange bénéficie des mêmes propriétés que les autres variantes de la MB.02, avec cet accent mis sur la légèreté et l'explosivité.

La MB.02 Gorange est disponible sur Puma.com et chez les revendeurs partenaires pour 130 euros.