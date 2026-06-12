Une image devenue virale avait relancé le débat autour de la fin du Game 4. Le rapport officiel de la NBA vient de répondre.

L'une des actions les plus discutées du Game 4 entre les New York Knicks et les San Antonio Spurs concernait le contre d'OG Anunoby sur De'Aaron Fox dans les dernières secondes de la rencontre.

Et pas uniquement à cause du choix du joueur des Spurs d’aller au cercle plutôt que de faire tourner l’horloge.

Alors que plusieurs images devenues virales semblaient montrer un contact important sur le bras du meneur des Spurs, beaucoup de supporters de San Antonio estimaient qu'une faute aurait dû être sifflée.

Fox should have absolutely dribbled it out but this is not a block.. 😬 pic.twitter.com/v324rXK9lC — Action Network (@ActionNetworkHQ) June 11, 2026

Le rapport officiel des deux dernières minutes publié par la NBA (Last Two Minutes Report) apporte désormais une réponse claire.

Pas de faute selon la NBA

Selon la ligue, les arbitres ont correctement laissé jouer sur cette action.

« Anunoby effectue une tentative légale de contre sur le tir de Fox et lui enlève le contrôle du ballon avant qu'un contact accidentel avec le bras n'intervienne. »

Autrement dit, le ballon a été touché en premier selon le L2M, ce qui rend le contact suivant légal aux yeux de la NBA.

Cette conclusion confirme donc que l'action décisive n'aurait pas dû envoyer Fox sur la ligne des lancers francs.

Deux erreurs d'arbitrage reconnues

Le rapport ne blanchit toutefois pas complètement les officiels.

La NBA reconnaît qu'une violation de trois secondes défensives de Victor Wembanyama n'a pas été signalée dans les derniers instants.

Surtout, la ligue estime que Josh Hart aurait dû être sanctionné pour une faute sur Stephon Castle lors d'une possession importante qui s'est finalement terminée par une sortie de balle attribuée aux Spurs.

Une erreur potentiellement lourde de conséquences puisque New York s'est imposé d'un seul point, 107-106.

La polémique autour de Fox ne disparaîtra pas

Même si la NBA a confirmé la légalité du contre d'Anunoby, cela ne changera probablement pas le principal débat né après la rencontre.

Avec 15 secondes à jouer et un point d'avance, Fox avait choisi d'attaquer le cercle plutôt que de conserver le ballon pour forcer une faute.

Une décision qu'il a assumée après le match, mais qui continue d'alimenter les discussions après l'effondrement historique des Spurs, auteurs d'une avance de 29 points avant de s'incliner.

Mené 3-1 dans la série, San Antonio n'a désormais plus le droit à l'erreur.