Le commissioner Adam Silver a affirmé que la NBA réexaminera ses règles liées aux investissements et aux contrats de sponsoring, dans le sillage de l’affaire Kawhi Leonard–Aspiration.

Alors que l’enquête de la NBA sur le contrat controversé de Kawhi Leonard avec Aspiration est en cours, le commissioner Adam Silver a reconnu que la ligue pourrait modifier ses règles en matière d’investissements et de deals publicitaires.

« Quand cela sera terminé, nous examinerons à nouveau nos règles concernant les entreprises dans lesquelles les joueurs investissent, et les propriétaires », a déclaré Silver. « Nous avons des règles, des lignes à respecter, mais il n’y a pas d’interdiction complète. C’est basé sur les montants que chacun possède dans ces entités. Mais la valeur des investissements devient de plus en plus élevées. »

We asked Adam Silver what the NBA knew about Kawhi Leonard's deal with Aspiration, where the investigation is at now, and what will happen next. Here is his full, 8-minute response. Presented by @oneelevate_ pic.twitter.com/vJAslwCxDi — Front Office Sports (@FOS) September 16, 2025

Le patron de la NBA souligne aussi l’importance de l’image de la ligue :

« Rien que l’apparence de problèmes devient, bien sûr, une question de marque pour la NBA en ce moment. Il se peut que nous devions repenser ces règles. »

Rappelons que cette enquête a été ouverte après les révélations sur un contrat entre Kawhi Leonard et Aspiration, société en faillite dans laquelle le proprio des Los Angeles Clippers, Steve Ballmer, avait investi. Ce deal, soupçonné d’avoir servi à contourner indirectement le salary cap, avait pourtant reçu l’aval initial de la NBA.

Adam Silver a tenu à rappeler que des processus de validation existent déjà : « Oui, il y a un processus d’approbation de la ligue. » Mais il reconnaît que celui-ci ne va pas forcément jusqu’à examiner en profondeur les dirigeants ou les investisseurs derrière chaque entreprise concernée. Et d’ajouter : « Peut-être qu’à un certain niveau, cela devrait être le cas. »

En clair, Adam Silver ne se limite pas à gérer les retombées de l’affaire Kawhi-Aspiration : il sait qu’il va devoir procéder à un ajustement concret du règlement, destiné à renforcer la transparence et à protéger l’intégrité de la NBA. Et surtout en donner l’image au public. Parce qu’une mauvaise image, c’est jamais bon pour le business.