La NBA et le gouvernement britannique viennent d'annoncer un plan conjoint de 10 millions de livres pour développer le basket “recréatif” en Angleterre : 5 M£ publics dès 2026/27 dans le cadre du programme national des équipements sportifs et 5 M£ de la NBA jusqu’en 2028 pour étendre ses programmes de base (déjà 50 000 jeunes touchés chaque année).

Objectif : financer des terrains et ouvrir l’accès aux femmes et filles, personnes en situation de handicap et minorités, et capitaliser sur une fanbase en forte hausse (+24 % d’adultes fans NBA en 3 ans).

Le Premier ministre Keir Starmer pose le ton : « Le basket est en plein essor en Grande-Bretagne et cet investissement va l’emmener au niveau supérieur, en ouvrant le jeu à des milliers de personnes partout dans le pays. C’est plus que du sport : c’est de la communauté, de l’inclusion et l’inspiration d’une nouvelle génération. Je suis fier que le Royaume-Uni s’associe à l’une des marques sportives les plus emblématiques pour apporter un vrai changement à nos habitants et à nos communautés. »

NBA Europe : opportunité historique ou coup fatal pour l’Euroleague ?

La ministre de la Culture Lisa Nandy insiste sur l’accès et la santé publique : « Le basket est l’un des sports les plus populaires au Royaume-Uni et un puissant vecteur pour rassembler les communautés et bouger. Avec le soutien de la NBA, nous allons accroître la pratique et faire tomber les barrières afin que chacun puisse accéder à ce sport, maintenir nos communautés en bonne santé et inspirer la prochaine génération. Avec le retour de la NBA en janvier, jamais moment n’a été meilleur pour investir et transformer les rêves des jeunes en réalité. »

La NBA Europe clairement dans le viseur

Côté ligue, le n°2 de la NBA Mark Tatum cadre l’ambition et glisse un clin d’œil à NBA Europe : « Le gouvernement britannique partage notre engagement à utiliser le basket pour stimuler le développement socio-économique et promouvoir un mode de vie sain et actif. Nous le remercions pour son investissement dans des équipements qui offriront des lieux sûrs pour que des personnes de tous horizons et de toutes capacités apprennent et jouent. Nous sommes impatients de travailler encore plus étroitement dans les années à venir, y compris autour du lancement potentiel d’une nouvelle ligue paneuropéenne qui apporterait du basket de très haut niveau aux fans au Royaume-Uni. »

Nous en parlions hier dans le CQFR et dans cet article, la réalité rattrape donc la fiction. Les premières étapes de l'intégration du Royaume Uni vers une NBA Europe sont donc posées. Théo hallucinait à l'antenne en imaginant un match de basket dans la future ligue NBA Europe ayant lieu à Manchester, ville où le basketball n'a jamais vraiment eu sa place. Et bien, il va falloir se faire à l'idée...

Concrètement, l’effet attendu dépasse le simple “coup de peinture” sur des playgrounds. Le plan inclut des terrains multi-sports pour toucher le plus grand nombre, s’inscrit dans une pratique déjà massive (1,15 million de jeunes jouent chaque semaine en Angleterre) et arrive dans un timing où la NBA revient en saison régulière au Royaume-Uni : Londres en janvier 2026 puis Manchester en 2027, avec un impact économique estimé à plus de 100 M£ et la volonté « d’explorer des matchs supplémentaires » à l’avenir.

Le contexte stratégique est limpide : la veille, Adam Silver évoquait un possible lancement d’une ligue européenne en 2027 ou 2028. Ce partenariat public-privé aligne déjà infrastructures, pratique et événements pour ancrer le basket dans le quotidien britannique… tout en préparant le terrain pour davantage de grands rendez-vous NBA sur le sol britannique.

La NBA Europe, vous en pensez quoi ?