La Nike Cosmic Unity 3 se présente en Summit White

La Cosmic Unity, modèle le plus éco responsable de la division basketball de Nike, est de retour avec une troisième version annoncée pour le milieu d'année 2023. Et c'est dans son plus simple apparat que la silhouette s'avance, recouverte de tissage blanc réparti sur l'upper en divers motifs, le tout posé sur une midsole blanche et une outsole noire. Le logo du recyclage est présent sur le côté du pied et le heel tab bleu.

Alors que les dernières sorties de la marque au Swoosh cherchent des designs toujours plus audacieux, cette Cosmic Unity 3 prend le parti d'un look très 90s, malgré sa légèreté vérifiée et approuvée. Bon certes le tissu blanc c'est salissant si votre défenseur vous piétine les petons en permanence, mais cela reste assez classe sur un terrain d'arriver aussi fresh and clean.

La date de sortie n'a pas encore été avancée, mais ne saurait tarder.

Les images de la Nike Cosmic Unity 3 Summit White