Kevin Durant ne sera pas suffisamment remis pour disputer le game 6 entre les Rockets et les Lakers. Il souffre toujours de la cheville.

Kevin Durant va bien manquer un cinquième match dans la série entre Houston Rockets et les Los Angeles Lakers. Absent la nuit dernière lors du game 5 sous pression remporté par son équipe en Californie, "KD" ne sera pas suffisamment remis d'après Shams Charania d'ESPN.

L'ancienne star du Thunder, des Warriors et des Nets souffre toujours d'une contusion osseuse au niveau de la cheville. Sa blessure est censée s'étendre sur deux semaines, ce qui rend fortement improbable sa présence en cas de game 7 également, si les Rockets parviennent à s'offrir une remontée incroyable après avoir été mené 0-3.

Amen Thompson, Tari Eason, Jabari Smith Jr, Alperen Sengun et Reed Sheppard, qui forment le cinq le plus jeune à avoir remporté un match de playoffs, seront encore mis en responsabilité dans 48 heures.

Kevin Durant est en tout cas présent en bord terrain et derrière le banc de Houston pour soutenir ses coéquipiers et leur parler autant que possible, comme on l'a vu avec Eason dans le game 5.