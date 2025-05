Les Golden State Warriors se sont donc finalement imposés face aux Houston Rockets. Pourtant, s’ils ont mené 3-1, ils ont eu besoin de sept matches. Après les défaites des Games 5 et 6, Stephen Curry, Jimmy Butler et Draymond Green ont convoqué une réunion réservée aux joueurs.

Une réunion qui a eu son importance dans le résultat final. Notamment parce que Draymond Green a fait acte de contrition, sa faute flagrante et son comportement ayant pesé lors du match 6.

Steve Kerr, qui a rejoint le meeting plus tard a été ravi de constater que Draymond Green avait déjà évoqué un sujet qu’il voulait aborder, d’après ESPN :

« Draymond a donné le ton hier soir dans la réunion d’équipe. En fait, il a admis avoir perdu son sang-froid dans le match 6 et j’étais d’accord avec lui. Je pense que sa faute flagrante a mis l’équipe sur de mauvais rails, et il le sait. Donc il a parlé au groupe et il a dit ‘Je dois garder mon calme et je dois être meilleur, et nous allons faire le job demain.’ Je pense que sa stabilité émotionnelle ce soir, son sang-froid ce soir, ont parfaitement donné le ton. »

Draymond Green a lui aussi évoqué cette réunion-clé :

« J’avais beaucoup de choses à dire. Principalement me pointer du doigt. Tu ne peux pas être un leader et ne pas être responsable.Si tu pointes les gars du doigt quand ils font de la merde, tu as plutôt intérêt à le dire quand tu en fais aussi.

J’ai eu le sentiment que j’allais trop loin (…). J’ai beaucoup trop fait la gueule au dernier match. J’ai passé les deux derniers jours par ce que j’ai fait au match, ce que j’ai montré. »

L’intérieur n’est pas le seul à avoir pris la parole. Selon ESPN, Stephen Curry a assuré à ses équipiers qu’il prendrait plus soin de la balle. Jimmy Butler, lui, a expliqué qu’il allait redevenir celui qui doit inspirer de la confiance à ses équipiers.

« Le message pour mes gars, c’était que je n’étais pas celui que je suis vraiment. Au sens de donner de la confiance à mes gars. Je pense que c’est une partie du leadership que j’ai développé au cours des années.

Et ce n’est pas ce que j’ai fait pendant les six premiers matches, donc je voulais leur faire savoir que j’allais leur montrer que tout allait bien se passer, que nous étions là où nous le souhaitions et je pense que je suis redevenu celui que je suis censé être. »

Quand les leaders du vestiaire reconnaissent leurs erreurs et assument derrière, ça fait clairement la différence.