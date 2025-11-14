La stat qui fait entrer l’improbable Oso Ighodaro dans l’histoire de la NBA

On ne l'avait pas vu venir, mais Oso Ighodaro des Suns est monté sur le podium all-time d'une statistique particulière en NBA.

Oso Ighodaro est ce que l'on appelle communément un "bon petit joueur" (de 2,11m toutefois...) NBA, qui n'a pas vocation à être un All-Star ou à laisser son nom dans le livre des records. Pourtant, le sophomore de Phoenix est désormais sur le podium all-time d'une statistique avancée.

Lors de la large victoire des Suns contre les Pacers la nuit dernière, l'ancien universitaire de Marquette a compilé 17 points, 7 rebonds et 3 contres en 26 minutes. Une copie sympathique, mais qui trouve son côté exceptionnel ailleurs. Ighodaro affiche un +/- extraordinairement positif de +52 sur ce match !

C'est simple : cela fait du natif de l'Arizona le troisième plus haut +/- sur un match de toute l'histoire de la NBA. Oso Ighodaro est à égalité avec un joueur toujours en activité, Santi Aldama des Memphis Grizzlies (en 2021), et l'ancien n°1 de Draft Joe Smith (avec les Timberwolves en 2001). Seuls deux joueurs ont enregistré des différentiels supérieurs : Gary Trent Jr (+54 en 2021 avec les Raptors) et Luc Mbah-a-Mouté (+57 avec les Rockets en 2017), recordman à ce jour.

Pour rappel, le +/- est la différence de points marqués par une équipe quand un joueur donné - ici Oso Ighodaro - est sur le terrain.