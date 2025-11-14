La stat qui fait entrer l’improbable Oso Ighodaro dans l’histoire de la NBA

On ne l'avait pas vu venir, mais Oso Ighodaro des Suns est monté sur le podium all-time d'une statistique particulière en NBA.

La stat qui fait entrer l’improbable Oso Ighodaro dans l’histoire de la NBA

Oso Ighodaro est ce que l'on appelle communément un "bon petit joueur" (de 2,11m toutefois...) NBA, qui n'a pas vocation à être un All-Star ou à laisser son nom dans le livre des records. Pourtant, le sophomore de Phoenix est désormais sur le podium all-time d'une statistique avancée.

Lors de la large victoire des Suns contre les Pacers la nuit dernière, l'ancien universitaire de Marquette a compilé 17 points, 7 rebonds et 3 contres en 26 minutes. Une copie sympathique, mais qui trouve son côté exceptionnel ailleurs. Ighodaro affiche un +/- extraordinairement positif de +52 sur ce match !

C'est simple : cela fait du natif de l'Arizona le troisième plus haut +/- sur un match de toute l'histoire de la NBA. Oso Ighodaro est à égalité avec un joueur toujours en activité, Santi Aldama des Memphis Grizzlies (en 2021), et l'ancien n°1 de Draft Joe Smith (avec les Timberwolves en 2001). Seuls deux joueurs ont enregistré des différentiels supérieurs : Gary Trent Jr (+54 en 2021 avec les Raptors) et Luc Mbah-a-Mouté (+57 avec les Rockets en 2017), recordman à ce jour.

Pour rappel, le +/- est la différence de points marqués par une équipe quand un joueur donné - ici Oso Ighodaro - est sur le terrain.

Exprimez-vous
Kobird
Voilà bien une stat qui ne veut absolment rien dire.
Si je joue dans mon quartier avec Lebron, Wemby, Doncic et Shai, contre l'équipe de la ville,j'ai un +/- de 300, mais ça ne sera pas grâce à moi.
Répondre