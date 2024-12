La tirade de Steve Kerr, fou de rage après l’arbitrage

Les Warriors ont quitté la NBA Cup sur une défaite amère face aux Rockets, sur deux lancers de Jalen Green qui ont particulièrement choqué Steve Kerr. Le coach de Golden State ne comprend pas que la lutte entre Green et Jonathan Kuminga, au sol, ait débouché sur une faute plutôt que sur un entre-deux ou un temps mort. Il n'a absolument pas masqué sa colère et sa frustration devant les médias après le coup de sifflet final.

« Je n’ai jamais vu ça. Peut-être à l’université une fois, il y a 30 ans. Mais jamais vu en NBA. Je ne comprends même pas ce qui vient de se passer. Des gars se jettent par terre pour récupérer un ballon et tu donnes deux lancers qui vont déterminer le résultat du match ? Donnez-leur un temps-mort et laissez les joueurs décider du résultat. C’est comme ça qu’on arbitre.

Surtout que le match a été un vrai combat et les arbitres n’ont rien sifflé. Steph (Curry) est touché au coude sur un jump shot : rien. Et après tu siffles ça pour décider du match ? C’est une industrie à un milliard de dollars. Des emplois sont en jeu. Je suis abasourdi.

Bravo aux Rockets, ils se sont battus et ont vraiment bien défendu, mais je suis désolé pour nos gars qui ont tout donné. Ils méritaient de gagner ou au moins d’avoir une chance de faire un stop. On a été privés de ça à cause d’un coup de sifflet qu'un arbitre d’école primaire n’aurait pas fait.

J’ai les nerfs. Je voulais aller à Las Vegas et nous voulions gagner la NBA Cup. On n’y va pas à cause d’une faute sifflée loin du panier. Je n'ai jamais vu un truc pareil. C’était ridicule ».

CQFR : Houston et Atlanta créent la sensation en NBA Cup