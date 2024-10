La Under Armour Curry 12 officiellement dévoilée

Parmi les nombreux modèles signatures qui doivent sortir cet automne, celui de Stephen Curry reste certainement l'un des plus attendu. Portée par la star des Warriors pendant les jeux de Paris, la Curry 12 va enfin être disponible. Gardant la base de la 11, cette 12 reste sur une tige bien basse pour une grande liberté de mouvement sans pour autant lésiner sur le maintien de la cheville.

Le nouveau coloris Gravity s'inspire des mystères de l'espace qui eux seuls pourront peut être un jour nous révéler les limites du talent de Chef Curry. Ce gris clair simple et épuré avec une touche de jaune "volt", de noir et saupoudré de poussière d'étoile montre parfaitement la semelle intermédiaire dotée de la technologie UA Flow, qui associe parfaitement confort et traction. Une autre plaque Pebax à l'avant du pied offre aux plus mobiles de meilleures sensations sur les changements de rythme.

Cette Curry 12 sera disponible le vendredi 18 octobre chez les meilleurs revendeurs et sur le site officiel d'Under Armour. D'autres coloris suivront (attention gros coup de cœur sur le "Wardell Mode" black/white attendu cet hiver).

Les images de la Curry 12 Gravity