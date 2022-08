La Zion 2 de Jordan Brand voit rouge

Après les coloris Hope Diamond et Dynamic Turquoise, la Zion 2, second modèle signature de Zion Williamson va se draper d'un rouge vif tirant vers l'orange, sur tout l'upper et son scratch du coup de pied.

Pour contrebalancer l'ensemble, du bleu très clair est placé sur la semelle, le logo Zion de la languette et le Jumpman du talon. En ces périodes où les consommateurs adorent les mélanges de couleurs de toutes sortes, cela fait du bien de revenir un simple duo, surtout aussi efficace que celui ci.

Vous voulez être les plus flashy sur le terrain à la rentrée ? Cette paire est faite pour vous, alors restez attentifs à la date de sortie qui devrait être très bientôt annoncée.

Les images de la Zion 2 Red Light Blue