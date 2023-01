Les Lakers ne sont pas si désavantagés par les arbitres, loin de là

LeBron James s’est déjà plaint à plusieurs reprises de l’arbitrage cette saison. Et ça bien avant la faute non sifflée sur le King lors de l’ultime possession contre les Boston Celtics. Cette erreur des officiels, qui a sans doute coûté la victoire aux Los Angeles Lakers – James aurait eu deux lancers pour plier la rencontre alors que les équipes étaient à égalité – a fait couler beaucoup d’encre. Les Angelenos se sont sentis « arnaqués. » Une fois de plus.

LeBron James et Anthony Davis furieux contre l’arbitrage !

Et pourtant… en se fiant aux rapports des deux dernières minutes établis par la ligue en cas de match serré, à savoir un match avec une seule possession d’écart à n’importe quel moment dans les deux dernières minutes, les Lakers ont plus souvent été avantagés que l’inverse. Ils ont été 19 fois dans cette situation et ça a donné lieu à 34 mauvaises décisions arbitrales. 21 fois sur 34 en faveur des Californiens.

Reviewed the Lakers’ L2M reports this year. There have been 34 incorrect calls (or non-calls) in the final two minutes of their 19 close games this season. 21 of them went in favor of the Lakers.

— Ben Rohrbach (@brohrbach) January 30, 2023