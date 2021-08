Après une saison 2020-2021 décevante, les Los Angeles Lakers ont mené un recrutement ambitieux. Après le trade pour Russell Westbrook, Rob Pelinka a réalisé un gros travail sur la Free Agency. Cependant, l'effectif des Angelenos se retrouve essentiellement composé de vétérans.

Ainsi depuis plusieurs jours, la "vieillesse" de ce groupe fait beaucoup parler. Est-ce qu'ils pourront vraiment tenir le coup sur l'intégralité d'un exercice ? Est-ce qu'ils peuvent réellement viser un titre de champion NBA ?

Ancien coéquipier de LeBron James, Channing Frye a exposé de sérieux doutes à ce sujet.

"Je t'écoutais (Kendrick Perkins qui voit les Lakers comme des favoris, ndlr). Et je ne suis pas d'accord avec toi. J'aime LeBron. Et j'aime AD. J'apprécie Melo. J'apprécie Russell Westbrook. Mais on se trouve en 2021.

Il n'y a pas assez de ballons pour tout le monde... En Playoffs, on se trouve devant un grand 'et si'. Cette vieille équipe va devoir faire 82 matches avant les playoffs", a ainsi souligné Channing Frye pour le podcast Road Trippin’.