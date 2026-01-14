Après sa performance contre Atlanta, JJ Redick a pris la défense de LeBron James face aux critiques, avant une réponse pleine de recul de la star des Lakers.

À 41 ans et pour sa 23e saison NBA, LeBron James continue de livrer des performances de premier plan. Après sa prestation de 31 points, 10 rebonds et 9 passes décisives lors de la large victoire des Los Angeles Lakers face aux Atlanta Hawks (141-116), son entraîneur JJ Redick a tenu à répondre publiquement aux critiques visant la star.

« La façon dont certaines personnes parlent de lui est folle »

En conférence de presse, JJ Redick n’a pas caché son agacement face aux discours remettant en cause l’engagement de LeBron James.

« Son endurance à rester compétitif est hors normes. C’est même malheureux de voir à quel point ce gars s’investit, à quel point il se soucie du jeu, et la manière dont certaines personnes parlent de lui. C’est fou », a déclaré Redick.

« Venez le côtoyer au quotidien et vous verrez à quel point il s’implique. C’est hors du commun. »

L’entraîneur a également précisé que les Lakers ne s’attendaient pas à pouvoir compter sur James ce soir-là, alors que celui-ci était incertain en raison de douleurs au pied et au nerf sciatique.

« On ne pensait même pas qu’il allait pouvoir jouer », a-t-il ajouté.

La réponse mesurée de LeBron James

Interrogé à son tour sur les propos de son coach et les critiques persistantes, LeBron James a choisi un ton plus posé, recentrant le débat sur son parcours et son lien avec les fans.

« J’espère simplement qu’une fois que j’aurai terminé, j’aurai eu un impact sur les personnes qui ont suivi ma carrière et qui m’ont regardé jouer, mes fans qui ont été là avec moi pendant plus de 23 ans, depuis que j’ai commencé ce parcours au lycée. C’est tout ce qui compte », a expliqué James.

« Mon entourage, ceux qui ont été avec moi tout au long du chemin, le reste n’a pas d’importance. »

Une production toujours au rendez-vous

Cette saison, LeBron James tourne à 22,4 points, 5,7 rebonds et 6,9 passes décisives en un peu plus de 33 minutes par match. Malgré une gestion prudente de son temps de jeu, il demeure l’un des moteurs principaux de Los Angeles.

Avec un bilan de 24 victoires pour 14 défaites, les Lakers occupent actuellement la cinquième place de la Conférence Ouest, portés par la constance et l’influence toujours déterminante de leur leader.