Fail : LaMelo Ball tente un auto alley-oop, le rate, et se fait sortir

LaMelo Ball est l'un des joueurs les plus spectaculaires de la NBA. Sa vista et ses passes en font un régal à regarder. Mais il arrive aussi que le jeune homme se plante en beauté. Comme sur cette tentative d'auto alley-oop.

LaMelo couldn't get this one to go down 🤣 #Shaqtin pic.twitter.com/CHju3SRwt6

— Shaqtin' a Fool (@shaqtin) November 25, 2021