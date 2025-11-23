LaMelo Ball, la porte ouverte par les Hornets ?

On dit généralement qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Et en NBA, une rumeur, provenant d'une source sérieuse, ne sort généralement pas de nulle part. Pourtant, LaMelo Ball a fermement démenti les récents bruits de couloir à son sujet : le meneur ne compte pas quitter les Charlotte Hornets.

En plus de réagir immédiatement sur les réseaux sociaux, le talent de 24 ans a été très clair concernant ses intentions devant la presse. Officiellement, les dirigeants des Hornets ont également assuré qu'ils comptaient sur lui sur le long terme.

Pourtant, de son côté, l'insider Jake Fischer avance une autre version : Charlotte semble à l'écoute des offres pour Ball. Cette rumeur pourrait donc servir les Hornets en sondant les intérêts pour le natif d'Anaheim sans pour autant le mettre sur le marché.

Sur le papier, les interrogations autour du futur de Ball en Caroline du Nord sont compréhensibles. Très souvent blessé, il n'a pas réussi à s'affirmer comme la pierre angulaire de la reconstruction de cette équipe.

Puis avec le potentiel affiché par Kon Knueppel sur ce début de saison, les Hornets pourraient bel et bien se poser des questions sur la place de LaMelo Ball dans ce projet...

3 trades cohérents pour LaMelo Ball